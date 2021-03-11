ПСБ рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 88 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 88 рублей за штуку, говорится в комментарии банка.

"Финансовая отчетность "Аэрофлота" за 2020 год по МСФО оказалась ожидаемо слабой, принимая во внимание сложности операционной деятельности в условиях закрытых границ. Тем не менее компании удалось получить положительную EBITDA за счет сокращения и максимальной оптимизации расходов. В базовом сценарии мы прогнозируем начало возобновления международных авиаперевозок в середине осени, однако отмечаем риски задержки сроков из-за новых вспышек коронавируса в отдельных регионах мира. На фоне ожиданий по восстановлению авиаперевозок и открытия границ оставляем рекомендацию "покупать", с прогнозной ценой 88 рублей за акцию, потенциал доходности составляет 26% к текущей цене", - указывают эксперты ПСБ.

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