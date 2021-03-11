"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции AvalonBay Communities с целью $205

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции AvalonBay Communities не дороже $185 с целью $205 и стоп-лоссом $165 за штуку.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" приводят ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Распространение вакцины в США вернёт рабочую силу в крупнейшие агломерации, восстановит спрос на аренду, приведёт к росту арендных ставок.

- Качественный портфель защитил доходы во время пандемии. Компания ориентирована на сдачу в аренду апартаментов для более состоятельных людей - меньше пострадали от локдауна.

- Новый пакет стимулов в США - основной драйвер, который может поддержать рост новых договоров аренды в 2021 году и снизит просрочку по арендным платежам.

AvalonBay Communities - это фонд недвижимости, который покупает квартиры и сдаёт их в аренду. Владеет около 80 тыс. квартир в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, в Новой Англии и Калифорнии.

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