"Финам" рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 113 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 113 руб. за штуку на конец года, что подразумевает потенциал роста на 25% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Крупнейшая судоходная группа компаний в России "Совкомфлот", акции которой находятся у нас в покрытии, скоро представит свои финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020г.

Как отмечает аналитик "Финама" Наталия Пырьева, в соответствии с финансовой отчетностью компании за девять месяцев 2020г, ключевые показатели продемонстрировали значительный рост. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) в отчетном периоде выросла на 22,1% г/г - до $1,069 млрд, показатель EBITDA подскочил на 37,5% г/г - до $741,4 млн. Рентабельность по EBITDA выросла на 8 пунктов - до 69,3%. Чистая прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила $249,5 млн.

"Мы ожидаем, что по итогам 2020г "Совкомфлот" представит высокие результаты, которые окажутся выше финансовых показателей 2019г, поскольку у компании сильные позиции в отрасли, а также солидный портфель заказов (объем законтрактованной выручки в течение года увеличился до $24 млрд против $10 млрд в 2019г). Наша рекомендация "Покупать" по бумагам "Совкомфлота" с целевой ценой 113 руб. за акцию на конец 2021г подразумевает потенциал роста на 25% от текущего ценового уровня", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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