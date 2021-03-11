Идея дня: драйверы для роста акций Apple в перспективе года отсутствуют - "ВТБ Мои Инвестиции"

Драйверы для роста котировок акций Apple в перспективе года отсутствуют, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Компания Apple Inc. с рыночной капитализацией $2 трлн торгуется c прогнозными мультипликаторами EV/EBITDA =20x и P/E=25x в 2021 против P/E=10-15x всего несколько лет назад, прежде чем начался рост облачного бизнеса, и iPhone стали набирать популярность. На фоне ограниченного успеха новой линейки iPhone мы не видим драйвера для акций Apple в ближайший год", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Apple может понизить прогноз производства iPhone в I полугодии 2021г на 20%, согласно сообщению Nikkei Asia со ссылкой на неназванный источник. Спрос на первые телефоны Apple с поддержкой 5G не оправдывает ожидания. 5G не является обязательной ценностью для пользователей, и это не оправдывает их повышенную цену, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

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