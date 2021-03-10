.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может укрепиться в ближайшие месяцы до 72 руб./$1- Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 марта 2021 года 18:31
Рубль может укрепиться в ближайшие месяцы до 72 руб./$1- Банк "Открытие"
Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, рубль может укрепиться в ближайшие месяцы до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Последние две недели были удачными для рубля - российская валюта укрепилась к евро с 91 до почти 88 рублей. Укрепление могло быть и сильнее, но против него играет риск введения новых ограничений со стороны США, способных затронуть рынок ОФЗ. Основная причина такой динамики европейской валюты заключается в ее ослаблении против доллара США - с 1,225 за евро до 1,19 за евро. При этом в ближайшее время ослабление скорее всего продолжится", - отмечает Петроневич. Еврозона явно уступает США по темпам роста экономики и срокам восстановления вследствие снижения заболеваемости и активной вакцинации населения (28 доз/100 человек против 9 доз/100 человек в Еврозоне). По мнению эксперта "Открытие Research", это позволит США значительно раньше снять ограничения, препятствующие экономическому восстановлению. На стороне доллара в 2021г также будут оставаться значительно более масштабная фискальная поддержка экономики США, которая должна позволить ей вернуться к докризисной траектории роста уже к концу 2021г, полностью нивелировав потери, вызванные пандемией. Укреплению доллара, на взгляд Петроневича, будет способствовать также и постепенное уменьшение эффекта мер ФРС по насыщению мировых финансовых рынков долларовой ликвидностью. В прошлом году они внесли вклад в значительное ослабление доллара. "Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим продолжение ослабления единой европейской валюты и укрепление рубля. Если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс рубля может пробить психологическую отметку 73 рубля по отношению к доллару и 86 рублей - по отношению к евро. При удачном стечении обстоятельств в ближайшие несколько месяцев нельзя исключать и более интенсивного укрепления - до 72 рублей к доллару и 84 рублей к евро", - прогнозирует эксперт "Открытие Research". По его мнению мнению, одним из ключевых драйверов укрепления рубля может стать приток на рынок ОФЗ средств нерезидентов. Их привлекут ожидания высокого дохода по купону и перспективы хорошей прибыли на фоне ожидаемого замедления годовой инфляции. В этом контексте введение санкций на российский госдолг может негативно сказаться на притоке капитала и ограничить потенциал укрепления рубля. При этом влияние на баланс самого рынка ОФЗ может быть не столь выраженным, поскольку в последнее время нерезиденты предъявляли слабый спрос на облигации. Краткосрочные риски для российского бюджета, на взгляд Петроневича, также ограничены. Рекордные уровни цен на нефть в рублевом выражении - с начала года выше 4000 руб./барр., в моменте выше 5000 руб./барр. - позволят в крайнем случае профинансировать все запланированные расходы за счет перенастройки параметров бюджетного правила. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
10 марта 2021 года 19:03
Аналитики BCS Express выделили акции пяти американский компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с умеренно позитивной долгосрочной оценкой аналитиков, хорошим апсайдом по консенсус-прогнозу и значительной месячной просадкой. В топ вошли акции Virgin Galactic, Teladoc Health, Datadog,... читать дальше
.10 марта 2021 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре банка. "Результаты финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" за IV квартал 2020 года по МСФО оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый... читать дальше
.10 марта 2021 года 17:43
Банк России, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Фактический уровень инфляции в феврале превысил прогнозный тренд (5,7%, против ожидавшихся 5,5%), констатирует аналитик банка Денис Попов. При этом прогноз завершения роста инфляции... читать дальше
.10 марта 2021 года 17:19
Нефтяной рынок, скорее всего, уже полностью реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей, говорится в комментарии Saxo Bank. "Нефть марки Brent продолжает торговаться ниже отметки в $70 за баррель, которая была достигнута в понедельник. Потенциально это указывает на то, что рынок... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:53
Аналитики BCS Express положительно оценивают долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании. "Данные по продажам "АЛРОСА" за февраль 2021 года отражают сезонное снижение спроса на алмазы после праздников. Тенденция может оставаться актуальной в ближайшие месяцы. В... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:28
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Российский рубль "курсирует" в области 74 руб./$1, констатирует аналитик. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний менее 0,5%.... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:10
Акции "Ростелекома" остаются в статусе защитного актива, говорится в обзоре Альфа-банка. "Ростелеком" во вторник сообщил финансовые результаты за 4К20, показав, что выручка превзошла консенсус-прогноз на 5%, но EBITDA оказалась на 2% ниже ее. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным бумагам... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:48
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в долгосрочной перспективе, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:29
Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) интересны инвесторам на среднесрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "ТМК" в среду выросли после поступления накануне сообщений о приобретении 86,54% акций "Челябинского... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:03
"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 31738 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 42%, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Сырьевые рынки вступили в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.