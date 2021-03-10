ЦБ РФ, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле 2021г - ПСБ

Банк России, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Фактический уровень инфляции в феврале превысил прогнозный тренд (5,7%, против ожидавшихся 5,5%), констатирует аналитик банка Денис Попов. При этом прогноз завершения роста инфляции в марте-апреле сохраняется, но стабилизация инфляции произойдет уже на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее, отмечает он.

"Это значит, что в 2021 году инфляция останется заметно выше таргета ЦБ (4%), хотя базовый прогноз предполагает быстрое снижение уровня инфляции в конце года. Прогноз инфляции на конец 2021 года повышен до 4,4% (4% ранее)", - указывает эксперт ПСБ.

"В середине текущего года есть риск усиления отклонения инфляции вверх от таргета ЦБ (развитие глобальных и внутренних инфляционных процессов, слабость курса рубля). Для минимизации этого риска Банк России может перейти к повышению ключевой ставки уже в апреле после оценки степени торможения инфляции и подтверждения слабости "третьей волны" пандемии, а также вероятной умеренности экономических потерь от нее. Таким образом, вероятность инфляционного сценария выросла (переход к повышению ключевой ставки в первой половине 2021 года). Базовый прогноз пока не меняем - переход к повышению ключевой ставки в конце 2021 года", - пишет Попов.

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