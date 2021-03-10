BCS Express положительно оценивает долгосрочные перспективы акций АЛРОСА

Аналитики BCS Express положительно оценивают долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Данные по продажам "АЛРОСА" за февраль 2021 года отражают сезонное снижение спроса на алмазы после праздников. Тенденция может оставаться актуальной в ближайшие месяцы. В то же время комментарии менеджмента по состоянию рынка позволяют рассчитывать на относительно стабильные объемы продаж в I квартале текущего года. Долгосрочный взгляд на акции компании умеренно позитивный, но на среднесрочном горизонте оценка относительно справедлива", - указывает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

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