Возможно ослабление рубля до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Российский рубль "курсирует" в области 74 руб./$1, констатирует аналитик. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний менее 0,5%. Чувствительность рубля к динамике нефтяных цен понижена, при этом сдерживающим ослабление рубля фактором служит сезонный драйвер - ускорение экспортных потоков при сокращении импорта, отмечает Зельцер. Сказывается и грядущее завершение квартального налогового периода, указывает он.

"В случае ухудшения фона валютная пара USD/RUB рискует уйти в диапазон 74,5-75 руб./$1, а в качестве ориентира укрепления рассматриваются минимумы года у 73 руб./$1. По совокупности факторов сначала все же есть риск восходящего хода пары с тенденцией укрепления нацвалюты к концу месяца", - полагает аналитик инвесткомпании.

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