"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 31738 руб

"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 31738 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 42%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Сырьевые рынки вступили в фазу циклического роста, цены на промышленные цветные металлы находятся на многолетних максимумах.

- "Норникель" обладает значительными высококачественными запасами, является одной из самых эффективных компаний в горно-металлургической отрасли.

- Сильные финансовые результаты и действующая дивидендная политика обеспечивают высокую дивидендную доходность акций "Норникеля".

- "Норникель" реализует сильную программу развития, направленную на цели долгосрочного роста. Среди рисков эксперт "Финама" указывает на рост аварийности на производственных объектах компании, что может отрицательно сказаться на операционных и финансовых результатах.

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