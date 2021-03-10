Золото может подешеветь до $1680-1670 за унцию в ближайшие дни - Sber CIB

Если публикуемые в среду данные по инфляции в США превысят ожидания, то золото может подешеветь до $1680-1670 за унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Ключевые события, влияющие на золото, были уже отыграны рынком - это хорошая статистика по занятости в США и одобрение Сенатом пакета мер по стимулированию американской экономики на $1,9 трлн. Цены на золото вчера опустились до $1680 за унцию, но сегодня утром восстановились до $1715. Выход из экономического кризиса может ужесточить риторику ФРС США - доходности госбумаг растут, и инвесторы уходят из защитных активов без фиксированного дохода. Если сегодняшние данные по инфляции в США превысят ожидания, то золото может подешеветь до $1680-1670 за унцию", - отмечают аналитики Sber CIB.

Платина и палладий находятся под давлением из-за укрепления доллара (согласно ожиданиям SberCIB, в марте оно продолжится) и роста реальной доходности американских госбумаг. У платины в марте не будет факторов поддержки, а во втором квартале она может подешеветь до $1100 за унцию, полагают эксперты банка. Палладий в первом полугодии останется дорогим благодаря восстановлению спроса на автомобили в мире.

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