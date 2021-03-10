BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-15бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, Сегежа-001P-01R, ПИК-3пбо и ГидроМашСервис-3бо, отмечается в комментарии инвесткомпании.

На взгляд аналитиков, в ближайшие 1-2 недели рынок рублевого долга может торговаться в боковике, но при этом риски усиления продаж все еще преобладают. Эксперты BCS Global Markets сохраняют рекомендацию придерживаться качественных выпусков с дюрацией 2-3 года и доходностями около 6,5-7,5%.

1. АФК Система-001Р-15бо. АФК Система - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий. Основным активом Системы является МТС, значительная часть доходов корпоративного центра формируется за счет дивидендов МТС. В последнее время компания существенно снизила долг (167,0 млрд руб. на III квартал 2020г), а прошедшее недавно IPO Озона увеличило стоимость портфеля активов холдинга, отмечается в комментарии BCS Global Markets.

2. РЕСО-Лизинг-08пбо. "Единственным акционером РЕСО-Лизинг является страховая компания РЕСО-Гарантия (S&P: BBB-). Диверсификация достаточно высокая - более 40 тыс. клиентов, на 20 крупнейших клиентов приходится 5,4% портфеля. Структура лизингового портфеля является сбалансированной, график погашения долга соотносится со срочностью лизингового портфеля", - указывают аналитики инвесткомпании.

3. Сегежа-001P-01R. Сегежа - один из крупнейших лесопромышленных холдингов, занимает лидирующие позиции в России и Европе по производству мешочной бумаги и изделий из нее. На фоне масштабной инвестиционной программы в последние годы долговая нагрузка поднялась до уровня 3,4х по итогам 2019г. Основной акционер холдинга - АФК Система (99,8%).

4. ПИК-3пбо. ПИК - крупнейшая российская девелоперская компания, является лидером как по объему текущего строительства, так и по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Компания включена в список системообразующих предприятий.

5. ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. "Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими", - подчеркивается в комментарии BCS Global Markets.

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