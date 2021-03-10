.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
10 марта 2021 года 14:26

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-15бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, Сегежа-001P-01R, ПИК-3пбо и ГидроМашСервис-3бо, отмечается в комментарии инвесткомпании.

На взгляд аналитиков, в ближайшие 1-2 недели рынок рублевого долга может торговаться в боковике, но при этом риски усиления продаж все еще преобладают. Эксперты BCS Global Markets сохраняют рекомендацию придерживаться качественных выпусков с дюрацией 2-3 года и доходностями около 6,5-7,5%.

1. АФК Система-001Р-15бо. АФК Система - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий. Основным активом Системы является МТС, значительная часть доходов корпоративного центра формируется за счет дивидендов МТС. В последнее время компания существенно снизила долг (167,0 млрд руб. на III квартал 2020г), а прошедшее недавно IPO Озона увеличило стоимость портфеля активов холдинга, отмечается в комментарии BCS Global Markets.

2. РЕСО-Лизинг-08пбо. "Единственным акционером РЕСО-Лизинг является страховая компания РЕСО-Гарантия (S&P: BBB-). Диверсификация достаточно высокая - более 40 тыс. клиентов, на 20 крупнейших клиентов приходится 5,4% портфеля. Структура лизингового портфеля является сбалансированной, график погашения долга соотносится со срочностью лизингового портфеля", - указывают аналитики инвесткомпании.

3. Сегежа-001P-01R. Сегежа - один из крупнейших лесопромышленных холдингов, занимает лидирующие позиции в России и Европе по производству мешочной бумаги и изделий из нее. На фоне масштабной инвестиционной программы в последние годы долговая нагрузка поднялась до уровня 3,4х по итогам 2019г. Основной акционер холдинга - АФК Система (99,8%).

4. ПИК-3пбо. ПИК - крупнейшая российская девелоперская компания, является лидером как по объему текущего строительства, так и по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Компания включена в список системообразующих предприятий.

5. ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. "Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими", - подчеркивается в комментарии BCS Global Markets.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
10 марта 2021 года 19:03
BCS Express назвал топ-5 подешевевших акций США с перспективой отскока
Аналитики BCS Express выделили акции пяти американский компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с умеренно позитивной долгосрочной оценкой аналитиков, хорошим апсайдом по консенсус-прогнозу и значительной месячной просадкой. В топ вошли акции Virgin Galactic, Teladoc Health, Datadog,...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 18:01
ПСБ рекомендует держать акции ЛУКОЙЛа на долгосрочную перспективу
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре банка. "Результаты финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" за IV квартал 2020 года по МСФО оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 17:43
ЦБ РФ, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле 2021г - ПСБ
Банк России, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Фактический уровень инфляции в феврале превысил прогнозный тренд (5,7%, против ожидавшихся 5,5%), констатирует аналитик банка Денис Попов. При этом прогноз завершения роста инфляции...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 17:19
Рынок нефти, скорее всего, уже реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей - Saxo Bank
Нефтяной рынок, скорее всего, уже полностью реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей, говорится в комментарии Saxo Bank. "Нефть марки Brent продолжает торговаться ниже отметки в $70 за баррель, которая была достигнута в понедельник. Потенциально это указывает на то, что рынок...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 16:53
BCS Express положительно оценивает долгосрочные перспективы акций АЛРОСА
Аналитики BCS Express положительно оценивают долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании. "Данные по продажам "АЛРОСА" за февраль 2021 года отражают сезонное снижение спроса на алмазы после праздников. Тенденция может оставаться актуальной в ближайшие месяцы. В...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 16:28
Возможно ослабление рубля до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Российский рубль "курсирует" в области 74 руб./$1, констатирует аналитик. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний менее 0,5%....    читать дальше
.
10 марта 2021 года 16:10
Акции Ростелекома остаются в статусе защитного актива - Альфа-банк
Акции "Ростелекома" остаются в статусе защитного актива, говорится в обзоре Альфа-банка. "Ростелеком" во вторник сообщил финансовые результаты за 4К20, показав, что выручка превзошла консенсус-прогноз на 5%, но EBITDA оказалась на 2% ниже ее. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным бумагам...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 15:48
Вероятно укрепление рубля в долгосрочной перспективе - "Альфа-Капитал"
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в долгосрочной перспективе, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 15:29
Акции ТМК интересны на среднесрочную перспективу - "Велес Капитал"
Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) интересны инвесторам на среднесрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "ТМК" в среду выросли после поступления накануне сообщений о приобретении 86,54% акций "Челябинского...    читать дальше
.
10 марта 2021 года 15:03
"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 31738 руб
"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 31738 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 42%, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Сырьевые рынки вступили в...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.