.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Entergy Corporation с целью $110
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 марта 2021 года 13:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Entergy Corporation с целью $110
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Entergy Corporation с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С точки зрения технического анализа бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит сейчас выше $85. Развитие восходящего движения возможно вплоть до достижения уровня горизонтального сопротивления на $110. При покупке на 10% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне $85, риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,15". - указывают аналитики "Финама". Entergy уже на конец 2020г производила за счет угля лишь 3% общей вырабатываемой электроэнергии и планирует достичь полной декарбонизации к 2030г с выходом на углеродную нейтральность в 2050г, отмечается в комментарии. Компания планирует значительные инвестиции в новую генерацию в 2021-2025 годах: среди наиболее значимых проектов необходимо отметить строительство объектов солнечной генерации на 1,3 ГВт и станции Montgomery County Power Station мощностью 993 МВт. При этом в 2021г Entergy планирует запросить разрешение на строительство дополнительных 800 МВт солнечной мощности. "Ожидаемая дивидендная доходность акций компании прогнозируется на уровне 4,5%, что на 80 б.п. больше медианной доходности по ключевым конкурентам компании. В ближайшие годы Entergy сфокусируется на регулируемом бизнесе с наметившейся тенденцией продажи активов подразделения Entergy Wholesale Commodities, что позволит снизить волатильность финансовых результатов и выйти на среднесрочный рост скорректированного EPS в диапазоне 5-7%", - пишут аналитики "Финама". Entergy - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ENTERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
10 марта 2021 года 19:03
Аналитики BCS Express выделили акции пяти американский компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, с умеренно позитивной долгосрочной оценкой аналитиков, хорошим апсайдом по консенсус-прогнозу и значительной месячной просадкой. В топ вошли акции Virgin Galactic, Teladoc Health, Datadog,... читать дальше
.10 марта 2021 года 18:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" на долгосрочную перспективу, говорится в обзоре банка. "Результаты финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" за IV квартал 2020 года по МСФО оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый... читать дальше
.10 марта 2021 года 17:43
Банк России, возможно, повысит ключевую ставку уже в апреле текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Фактический уровень инфляции в феврале превысил прогнозный тренд (5,7%, против ожидавшихся 5,5%), констатирует аналитик банка Денис Попов. При этом прогноз завершения роста инфляции... читать дальше
.10 марта 2021 года 17:19
Нефтяной рынок, скорее всего, уже полностью реализовал потенциал текущих фундаментальных показателей, говорится в комментарии Saxo Bank. "Нефть марки Brent продолжает торговаться ниже отметки в $70 за баррель, которая была достигнута в понедельник. Потенциально это указывает на то, что рынок... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:53
Аналитики BCS Express положительно оценивают долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвесткомпании. "Данные по продажам "АЛРОСА" за февраль 2021 года отражают сезонное снижение спроса на алмазы после праздников. Тенденция может оставаться актуальной в ближайшие месяцы. В... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:28
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 74,5-75 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. Российский рубль "курсирует" в области 74 руб./$1, констатирует аналитик. Волатильность в инструменте находится на низком уровне, амплитуда колебаний менее 0,5%.... читать дальше
.10 марта 2021 года 16:10
Акции "Ростелекома" остаются в статусе защитного актива, говорится в обзоре Альфа-банка. "Ростелеком" во вторник сообщил финансовые результаты за 4К20, показав, что выручка превзошла консенсус-прогноз на 5%, но EBITDA оказалась на 2% ниже ее. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным бумагам... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:48
Вероятно укрепление курса рубля к доллару в долгосрочной перспективе, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:29
Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) интересны инвесторам на среднесрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "ТМК" в среду выросли после поступления накануне сообщений о приобретении 86,54% акций "Челябинского... читать дальше
.10 марта 2021 года 15:03
"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 31738 руб. за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 42%, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Сырьевые рынки вступили в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.