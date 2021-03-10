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10 марта 2021 года 11:58
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота с целью 116 руб
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за штуку на конец 2022 года, что подразумевает потенциал роста на 66% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Один из крупнейших российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" представит 11 марта свои финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. "Ранее компания опубликовала финансовые результаты своей деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка "Аэрофлота" за двенадцать месяцев снизилась на 58,4% г/г и составила 229,8 млрд руб. Тем не менее, после катастрофического сокращения объема авиаперевозок в марте и апреле минувшего года сформировался тренд на сокращение темпов снижения выручки, и за четвертый квартал выручка сократилась на 59,2% г/г против - 67,4% г/г в третьем квартале и -85,0% г/г во втором квартале 2020 года. Поддержку выручке в последние три месяца коронакризисного года оказало постепенное восстановление международного авиасообщения и активный рост выручки от сегмента грузовых перевозок (+78% г/г). Тем не менее, чистый убыток компании по итогам 2020 года составил 96,5 млрд руб. против прибыли в 5,3 млрд руб. в 2019 году", - пишет аналитик "Финама" Наталия Пырьева. Операционные показатели "Аэрофлота" за 2020 год показали, что общий объем перевозок составил 30,2 млн пассажиров, что на 50,3% ниже показателя предыдущего года. На внутренних линиях авиакомпаниями группы было перевезено 24,2 млн пассажиров, что на 28,1% ниже показателя предыдущего года. При этом лоукостер "Победа" перевез 9,1 млн пассажиров, что лишь на 11,7% ниже результата 2019 года. "Резюмируя вышесказанное, мы ожидаем, что финансовые показатели "Аэрофлота" по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 года будут значительно ниже значений за 2019 год вследствие негативного глобального воздействия пандемии коронавируса на авиаотрасль. Тем не менее, с учетом массовой вакцинации, постепенным снятием локдаунов и выходом экономики из рецессии мы полагаем, что худшее для компании уже позади, и бизнес "Аэрофлота" вернется к докризисным уровням в среднесрочной перспективе. Точкой роста группы продолжит оставаться авиакомпания "Победа", которая уже в январе 2021 года нарастила пассажиропоток на 43,7% г/г и перевезла 689,1 тыс. человек, продемонстрировав лучшую динамику среди российских перевозчиков по количеству перевезенных пассажиров", - заключает Пырьева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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