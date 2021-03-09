"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 190 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 10-14 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 155 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 190 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 155 руб., риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,36", - указывают эксперты "Финама".

"Московская Биржа" - крупнейший биржевой холдинг в России. Учитывая, что компания зарабатывает преимущественно на комиссии, то текущая волатильность на рынке может принести дополнительный доход, полагают аналитики инвесткомпании. Помимо этого, с 1 марта "Мосбиржа" запустила утреннюю торговую сессию, теперь время проведения торгов увеличится до 17 часов в сутки, что даст дополнительный комиссионный доход для компании.

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