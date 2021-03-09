BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", "Газпром", "Детский мир", "Интер РАО" и АФК "Система", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Остается в топ-5 "НЛМК" - международная сталелитейная компанию с активами в России, США и странах Европы. Котировки "НЛМК" могут опередить рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали. Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 г., что должно обеспечить щедрые дивиденды.". - отмечается в комментарии.

Сохраняет позиции в лидерах ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Мы ожидаем, что аналитики продолжат повышать прогнозы по Газпрому в ближайшие недели", - пишут аналитики.

Прочно удерживает место в нашем рейтинге "Детский мир". "Ритейлер опубликовал сильные результаты за IV квартал 2020 г. Кроме того, менеджмент озвучил план увеличения продаж в два раза в ближайшие 4 года за счет развития омниканальной модели. Текущие котировки предполагают потенциал роста 20% к нашей целевой цене 170 руб. на акцию", - указывают эксперты BCS Global Markets.

Группа "Интер РАО" остается фаворитом - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Катализаторы для бумаги, которые помогут раскрыть ее стоимость, - одобрение программы мотивации и появление ясности по поводу проекта "Восток Ойл".

По-прежнему остается в топ-5 и инвестиционная корпорация и АФК "Система". "В бумагах "Системы" мы видим фундаментальный потенциал роста: по нашим оценкам, AFKS торгуется с большим дисконтом (45-48%) к стоимости чистых активов, то есть, по верхней границе исторического диапазона 30-50%, что неоправданно, учитывая успешные шаги по кристаллизации стоимости (Ozon, Детский мир), предстоящее размещение Segezha и обновление дивидендной политики, которое ожидается до конца года", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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