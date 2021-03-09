ПСБ рекомендует держать акции ОГК-2 с прогнозной ценой 0,89 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "ОГК-2" с прогнозной ценой 0,89 рубля за штуку, говорится в комментарии банка.

Чистая прибыль "ОГК-2" по МСФО в 2020 году выросла на 10,3% по сравнению с 2019 годом, до 13,3 млрд руб., констатируют эксперты ПСБ. EBITDA увеличилась на 1,2%, до 31,6 млрд руб. При этом выручка за период снизилась на 10,32%, до 120,7 млрд руб.

"Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен на электроэнергию на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из-за высокого притока воды в водохранилища, - отмечают аналитики банка. - При этом компания снижала выработку электроэнергии неэффективным оборудованием, что позволило увеличить операционную рентабельность на 2,0 п.п., до 15,2%, и операционную прибыль на 3,1%, до 18,4 млрд руб. Наряду с ростом операционной рентабельности позитивное влияние на финансовый результат компании оказало снижение расходов по кредитам и займам на 34,8% - до 2,5 млрд руб."

Эксперты ПСБ также обращают внимание, что в качестве дивидендов "ОГК-2" может направить 50% прибыли по МСФО или 0,06 руб. на акцию, дивидендная доходность - на уровне 7,7%.

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