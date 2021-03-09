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09 марта 2021 года 11:59
"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $120,1
"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $120,1 за штуку на декабрь 2021г, что дает потенциал роста 18,5% от текущей цены с учетом дивидендов за 2021г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Старший аналитик "Финама" Александр Ковалев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Поглощение Allergan, завершенное в мае 2020 года, дало дополнительный операционный рычаг, значительно расширив продуктовую и экспериментальную линейки компании. - Агрессивная стратегия AbbVie по защите эксклюзивности своих препаратов позволит компании избежать существенного снижения продаж Humira в ближайшие два года. - Выручка компании продолжила демонстрировать значительный рост в 2020 году, прибавив 37,7% г/г за счет роста продаж "родных" препаратов и добавленных в портфель терапевтических средств поглощенной Allergan. - Дивидендная доходность на 2021 год прогнозируется на уровне 4,8%, что выше медианы по ключевым конкурентам AbbVie. - AbbVie продолжает перспективные разработки в областях онкологии и терапии болезни Альцгеймера, которые в силу отсутствия эффективных препаратов открывают перспективный рынок в долгосрочном аспекте. AbbVie - американская биофармацевтическая компания, выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины (иммунология, гастроэнтерология, онкология и др.). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ABBVIE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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