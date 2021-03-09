BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Regeneron от уровня $450 с целью $525

BCS Express 5 марта 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals от уровня $450 с целью $525 за штуку" на срок 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева. Потенциальная доходность сделки составляет 16,7%.

Факторами за инвестиционную идею, по мнению Короева, будут:

- Коктейль антител против COVID-19. FDA еще в ноябре одобрила применение в экстренных случаях коктейля из антител к коронавирусу, разработанного компанией, который использовался при лечении 45-го президента США Дональда Трампа. В февраля компания заявила, что в связи с четкой клинической эффективностью препарата она прекращает набор в группу плацебо в рамках исследования и обещала представить подробные данные о препарате в марте. Европейское агентство по лекарственным средствам дало положительное заключение на коктейль Regeneron.

- Libtayo. FDA в феврале одобрила разработанный Sanofi и Regeneron ингибитор контрольных точек (Libtayo) для лечения пациентов с недавно диагностированным местнораспространенным или метастатическим не мелкоклеточным раком легкого.

- Рост продажи препаратов. Компания отчиталась лучше ожиданий за IV квартал 2020 года. Regeneron увеличила продажи препарата Praluent (снижает уровень холестерина), Dupixent (против астмы и экземы), а также Kevzara (для лечения ревматоидного артрита).

- Привлекательные уровни цен. С рекордных максимумов котировки акций Regeneron серьезно скорректировались. Волна роста относительно минимумов 2019 года скорректирована более чем на 50%.

- Консенсус-прогноз. Аналитики позитивно смотрят на акции Regeneron Pharmaceuticals, консенсус-прогноз находится на уровне $647, по данным Reuters, что предполагает "апсайд" на уровне 44%. Подавляющее большинство рекомендаций - "покупать".

Отмечает эксперт BCS Express и возможные риски вложений:

- На данный момент выручка компании во многом зависит от продаж препарата Eylea, на который приходится почти 70%. Истечение патента в 2022-2024 гг. создает угрозу со стороны конкурирующих препаратов.

- Rinvoq от AbbVie продемонстрировал высокую эффективность при лечении экземы, что создает конкуренцию для продаж Dupixent.

- Общерыночная коррекция. В случае дальнейшего роста ставок вслед за инфляцией, он будет провоцировать продажи в целом на рынке акций, и временного краткосрочного давления будет сложно избежать.

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