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09 марта 2021 года 10:38
Причин для остановки ротаций вложений из "акций роста" в "акции стоимости" в США пока нет - BCS Express
Причин для остановки ротаций вложений инвесторов из "акций роста" в акции стоимости" на фондовом рынке США в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "За океаном все более четко просматривается смена настроений инвесторов. Капитал перетекает из высокотехнологичного сектора в другие отрасли: коммунальные услуги, промышленность, финансовые компании, энергетику. Ранее мы несколько раз обращали внимание на то, что многолетний тренд по опережающей динамике "акций роста" над "акциями стоимости" начал надламываться. Это четко видно по динамике соответствующих ETF: iShares S&P 500 Value ETF и iShares S&P 500 Growth ETF. Так, в понедельник промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, тогда как технологичный Nasdaq Composite упал на 2,4%. Очевидных причин для остановки этой глобальной ротации пока не наблюдается", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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