Индекс Мосбиржи, возможно, поднимется до 3450 пунктов во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, попытается подняться до уровня 3450 пунктов во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Индекс Мосбиржи, несмотря на высокую волатильность пятничных торгов, сумел завершить неделю умеренным ростом, удержавшись выше отметки 3400 пунктов ввиду бурного спроса на акции нефтегазового сектора, вызванного ралли нефтяных котировок - следствия позитивной реакции на решение ОПЕК+ сохранить квоты на добычу в апреле, отмечает эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

Аналитик полагает, что сохранение высоких цен на нефть и неплохой настрой на мировых рынках после окончания длинных российских выходных, скорее всего, помогут индексу Мосбиржи во вторник продолжить повышение и попытаться достичь отметки 3450 пунктов.

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