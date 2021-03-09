Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 88,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта завершила прошлую неделю укреплением к доллару и евро за счет растущих котировок нефти, тем самым отыграв часть позиций после снижения к мировым валютам на фоне сокращения интереса к риску со стороны инвесторов после роста доходности американских гособлигаций (10-летние трежерис показали доходность 1,6%). Нефтяные цены между тем после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле подошли к самым высоким значениям за последние полтора года. В ближайшее время фактором давления для рубля будет угроза введения новых санкций со стороны США и Великобритании - звучат предложения ввести ограничения против суверенного долга РФ. Фактором поддержки будут выступать котировки нефти", - отмечет Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,03% и составила $68,76 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 2,79% и составила $65,61 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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