Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги во вторник с роста на 0,2-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,2-0,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 3420-3440 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3410, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3450, 3470 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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