Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и прогнозы ОЭСР:

- "Ростелеком" опубликует отчётность за 2020 год;

- ОЭСР представит новые макроэкономические прогнозы;

- В Германии и еврозоне выйдут данные по ВВП;

- В США выйдет индекс настроений малого бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.