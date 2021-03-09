Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ выше 6,70% на текущей неделе - ПСБ

Возможно возвращение доходности 10-летних ОФЗ выше 6,70% годовых на текущей неделе на фоне роста доходности UST-10 и февральского ускорения инфляции в России, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Цены на ОФЗ на прошлой неделе продемонстрировали восстановительный рост, констатирует эксперт банка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 14 б.п., до 6,65% годовых. Инвесторы с оптимизмом восприняли рост цен на нефть, снижение геополитических рисков, возможное сокращение программы заимствований РФ.

Правда, отмечает Монастыршин, локальные гособлигации развивающихся стран на прошлой неделе и в начале этой оставались под давлением роста доходности UST-10 на 22 б.п. за неделю, до 1,57% годовых.

Вышедшая на прошлой неделе статистика по увеличению занятости в США усилила ожидания быстрого восстановления экономики.

Также инвесторы закладывают в цены принятие нового пакета бюджетных стимулов США на 1,9 трлн долл.

Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии в понедельник выросла на 39 б.п., ЮАР - на 24 б.п., Колумбии - на 14 б.п., Индонезии - на 10 б.п.

"Во вторник рублевые облигации, вероятно, будут отыгрывать рост доходности облигаций ЕМ, прошедший в понедельник. Также ускорение инфляции в РФ до 5,7% в феврале усиливает риски более раннего повышения ключевой ставки ЦБР. На этой неделе доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 6,70-6,80% годовых", - указывает эксперт ПСБ.

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