Финансовый и потребительский секторы, скорее всего, будут показывать опережающую динамику на фоне роста инфляции и ставок - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Финансовый и потребительский секторы, скорее всего, будут показывать опережающую динамику на фоне роста инфляции и ставок, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.

"Коррекция на рынке глобальных акций также отчасти вызвана заявлениями главы ФРС о допустимости превышения инфляцией целевых значений на протяжении некоторого времени. Наиболее чувствительны к росту инфляции и ставок - технологические компании, в таких условиях финансовый и потребительский секторы должны показывать опережающую динамику", - говорится в аналитическом материале "ВТБ Капитал Инвестиции".

Глобальные рынки в пятницу находятся под давлением роста инфляционных ожиданий и ставок. Доходности по 10-летним гособлигациям выше 1,6% после очень сильных данных рынка труда США: в феврале в экономике было добавлено 379 тыс. рабочих мест, что выше ожиданий в два раза. Безработица снизилась до 6,2%, что пока что выше докризисного уровня 3,5%.

Российский рынок акций растет несмотря на коррекцию на глобальных рынках. Поддержку ему оказывает рост цен на нефть после заседания ОПЕК+ в четверг. В лидерах роста - компании нефтегазового сектора. По итогам министерской встречи ОПЕК+ квоты на апрель повышены только для России и Казахстана, а Саудовская Аравия продлила добровольное ограничение добычи на 1 млн б/д на апрель. Решение ОПЕК+ стало сюрпризом для рынка: цена Brent выросла выше $68.

"Мы полагаем, что цена Brent может вырасти до $70 за баррель и выше", - отмечает Потапов.

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