Цена нефти может вырасти до $70 и выше - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена нефти может вырасти до $70 и выше, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

По итогам министерской встречи ОПЕК+ квоты на апрель повышены только для России и Казахстана (+130 и +20 тыс. б/д.), планируется увеличить общую квоту на 0,5 млн б/д в течение мая-июля, напоминают эксперты. Саудовская Аравия продлила добровольное ограничение добычи на 1 млн б/д на апрель, и заявила, что не будет быстро возвращать эти объемы. Решение ОПЕК+ стало сюрпризом для рынка: цена Brent выросла выше $68.

"Для нас в решении ОПЕК+ нет ничего удивительного, мы ранее уже писали о том, что ОПЕК+ при желании может провоцировать дальнейший рост цены замедлением восстановления добычи. ОПЕК+ контролирует почти весь потенциальный объем прироста добычи на ближайший год. Также организация имеет возможность быстрее других производителей нарастить добычу в случае чрезмерного роста цен, и в итоге не потерять долю рынка. Саудовская Аравия особенно заинтересована в росте цен на нефть в связи с ожидаемым проведением вторичного размещения акций компании Saudi Aramco. Мы полагаем, что цена Brent может вырасти до $70 и выше", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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