Цена нефти, скорее всего, будет выше $70/барр. в ближайшие месяцы - Julius Baer

Цена на нефть марки Brent, скорее всего, будет значительно выше $70 за баррель в ближайшие месяцы, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Цена на нефть марки Brent продолжает расти после того, как нефтедобывающие страны приняли неожиданное решение сохранить ограничения на поставки, констатирует эксперт инвестбанка.

"Нефтяная политика, как правило, наиболее эффективна при таких рыночных условиях, которые наблюдаются в настоящее время, а нефтедобывающие страны, похоже, не стесняются применять свои временные возможности. После того как производители решили сохранить ограничения на поставки, мы повышаем прогнозы и считаем, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут значительно выше $70 за баррель. Тем не менее мы все еще считаем, что скачок цен на нефть носит временный характер и уже затянулся. Нефтяная политика остается ключевым элементом риска, не в последнюю очередь в связи с тем, что некоторые развивающиеся рынки начинают ощущать топливную инфляцию", - пишет Рюкер в своем комментарии.

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