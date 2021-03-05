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05 марта 2021 года 17:45
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1 во 2К21 - Sber CIB
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1 во втором квартале текущего года, считают аналитики Sber CIB. "Ситуация в еврозоне из-за коронавируса хуже, чем в США - вакцинация населения проходит медленно, появились признаки третьей волны. Можно полагать, что экономика в Европе будет восстанавливаться медленней по сравнению со Штатами. Если европейский регулятор к тому же даст сигналы о дополнительных покупках гособлигаций, то разница в доходностях госбумаг США и Европы увеличится. Это будет давить на евро - его курс может упасть в ближайшем будущем до $1,19, а к концу года - до $1,15 и, возможно, ниже", - отмечают эксперты инвестбанка. Sber CIB ожидает, что рубль, напротив, может укрепиться во втором квартале текущего года до 72 руб./$1 благодаря высоким ценам на нефть и отступлению пандемии на фоне вакцинации и теплой погоды. Разница между процентными ставками в рублях и евро сейчас выше, чем между ставками в рублях и валютах других стран. Поэтому, считают аналитики Sber CIB, есть смысл открыть короткие позиции в паре евро/рубль, по которой эксперты ожидают снижения до 84 руб./EUR1 во втором квартале 2021 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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