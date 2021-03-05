.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена нефти вряд ли поднимется выше $70/барр. в ближайшее время - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 марта 2021 года 17:06
Цена нефти вряд ли поднимется выше $70/барр. в ближайшее время - "Финам"
Цена нефти марки Brent вряд ли сможет подняться выше уровня в $70 за баррель в ближайшее время, считает аналитик "Финама" Андрей Маслов. "На фоне сохранения квот в апреле цена на нефть марки Brent выросла. Возможно, она сможет приблизиться вплотную к отметке в $70 за баррель, однако давление на нефть оказывает доллар, который укрепляется благодаря росту казначейских облигаций США. Таким образом, цена на нефть вряд ли в ближайшее время сможет преодолеть и закрепиться выше $70 за баррель", - отмечает Маслов в комментарии инвесткомпании. "Послабление для России и Казахстана указывает, что, несмотря на затянувшиеся переговоры, компромисс все же был найден, и страны-участницы смогли договориться о дальнейших действиях. А сохранение квот для всех остальных может привести к более последовательному и устойчивому восстановлению рынка нефти и поможет сбалансировать запасы сырой нефти, недавно возросшие в Китае до уровня в 100 дней чистого импорта, исходя из публикации в Bloomberg (так как Китай не публикует данные по запасам сырой нефти и прочим энергоносителям)", - пишет эксперт "Финама". России дополнительно возрастающая добыча вкупе с высокими ценами на нефть поможет сократить дефицит бюджета на 2021 год, что вполне можно расценивать как положительную новость для российской экономики, полагает аналитик инвесткомпании. Однако он обращает внимание, что рост цен на нефть может подтолкнуть сланцевых производителей в США (которые не связаны сделкой ОПЕК+) к увеличению добычи, что частично нивелирует усилия ОПЕК+ по балансировке рынка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
05 марта 2021 года 19:46
Финансовый и потребительский секторы, скорее всего, будут показывать опережающую динамику на фоне роста инфляции и ставок - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Финансовый и потребительский секторы, скорее всего, будут показывать опережающую динамику на фоне роста инфляции и ставок, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. ... читать дальше
.05 марта 2021 года 19:02
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевым ориентиром 400 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Финансовые результаты "МТС" за 2020 г. по МСФО вышли в рамках наших ожиданий, сильные показатели обусловлены в... читать дальше
.05 марта 2021 года 18:27
Цена нефти может вырасти до $70 и выше, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". По итогам министерской встречи ОПЕК+ квоты на апрель повышены только для России и Казахстана (+130 и +20 тыс. б/д.), планируется увеличить общую квоту на 0,5 млн б/д в течение мая-июля, напоминают эксперты.... читать дальше
.05 марта 2021 года 18:05
Цена на нефть марки Brent, скорее всего, будет значительно выше $70 за баррель в ближайшие месяцы, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Цена на нефть марки Brent продолжает расти после того, как нефтедобывающие страны приняли... читать дальше
.05 марта 2021 года 17:45
Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1 во втором квартале текущего года, считают аналитики Sber CIB. "Ситуация в еврозоне из-за коронавируса хуже, чем в США - вакцинация населения проходит медленно, появились признаки третьей волны. Можно полагать, что экономика в Европе будет... читать дальше
.05 марта 2021 года 17:25
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой в $32, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Mail.ru Group в четверг представила свои финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год, которые мы оцениваем как позитивные. Показатели группы... читать дальше
.05 марта 2021 года 16:45
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Ростелекома", "ЛУКОЙЛа" и TCS Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 9 марта "Ростелеком" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2020 год. Отчет может оказать сильное влияние... читать дальше
.05 марта 2021 года 16:25
Котировки акций "ЛУКОЙЛа" обладают потенциалом дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу выбрались в лидеры роста вслед за нефтяными котировками и поднялись к максимуму с февраля прошлого года. Бумаги на недельном графике еще... читать дальше
.05 марта 2021 года 16:07
Бумаги "МТС" остаются сильной дивидендной "фишкой", интересной консервативным инвесторам, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "МТС" представила неплохие финансовые результаты за IV квартал 2020 года. Дивиденды на акцию по итогам 2021 года будут выше выплат за 2020 год. Это умеренно... читать дальше
.05 марта 2021 года 15:45
Вероятна попытка проторговки в цене нефти марки Brent "круглого" уровня в $70 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть снова устремились к уровням 2019 года на неожиданном решении ОПЕК+ не смягчать квоты на добычу в апреле. Учитывая новые вводные, мы теперь... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.