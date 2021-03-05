Котировки акций ЛУКОЙЛа обладают потенциалом дальнейшего роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" обладают потенциалом дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу выбрались в лидеры роста вслед за нефтяными котировками и поднялись к максимуму с февраля прошлого года. Бумаги на недельном графике еще обладают потенциалом восходящего движения и при преодолении сопротивления в 6250 рублей могут направиться к пику января 2020 года - 6810 рублям. Краткосрочная перекупленность может на время остудить пыл "быков", но при положении выше 5950 рублей и 5700 рублей у покупателей сохраняются неплохие шансы оставить за собой инициативу. Среднесрочная поддержка расположена у 5550 рублей", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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