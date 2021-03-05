Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 позитивны при торгах выше 3640п - "Фридом Финанс"

Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 останутся позитивными, пока он торгуется выше 3640 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Ожидаем, что индекс S&P 500 в ходе предстоящей сессии в пятницу протестирует область 3710-3725 пунктов. Технически он по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка завершил предыдущую сессию ниже восходящей трендовой линии, поэтому потенциал для продолжения краткосрочной коррекции присутствует. Ближайший уровень поддержки - 3700 пунктов. Среднесрочные перспективы останутся позитивными, пока S&P 500 держится выше 3640 пунктов", - указывает Денисламов в комментарии инвесткомпании.

Также эксперт отмечает, что в пятницу будет опубликован блок статистики по рынку труда США за февраль. Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США на 175 тыс., тогда как в январе этот показатель составил разочаровывающие 49 тыс. "Темпы его восстановления в отраслях, пострадавших от пандемии, могут приятно удивить, так как некоторые штаты ослабили карантинные ограничения. Впрочем, появления 175 тыс. новых рабочих мест недостаточно. На наш взгляд, этот показатель должен подняться выше 250-300 тыс., чтобы произвести заметное положительное впечатление на инвесторов. Кроме того, считаем важными данные по доле экономически активного населения, которая в январе составила 61,4%", - пишет аналитик.

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