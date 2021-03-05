"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Freeport-McMoRan с целью $39

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $30,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При таком входе, при открытии позиции на 11,7% от портфеля, риск по ней составит 0,6%. Коэффициент прибыль/риск равен 4,15", - указывают аналитики "Финама".

Медь демонстрирует впечатляющую ценовую динамику. По мнению экспертов, кроме восстановления промышленного роста после пандемии и притока финансового спроса на товарные рынки, которые являются среднесрочными факторами роста, долгосрочным фактором роста Freeport-McMoRan будет стимулирование энергоперехода и декарбонизации, которые потребуют значительного количества меди.

"Большая часть капитальных затрат FCX относится к проектам, которые, как ожидается, значительно увеличат производство и денежный поток в будущих периодах, что позволит продолжать генерировать операционные денежные потоки, превышающие капитальные затраты в будущие годы", - заключают аналитики инвесткомпании.

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