BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6000 руб

BCS Express закрыл торговую идею "покупка акций "ЛУКОЙЛа" от уровня 5350 руб. с целью 6000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев, открытую 1 февраля 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Эксперты БКС Экспресс опубликовали инвестиционную идею в акциях "ЛУКОЙЛа". 5 марта бумаги достигли обозначенной цели и поднялись до уровня 6000 руб. Доходность за месяц составила 12,1%. Долгосрочный взгляд на акции компании остается позитивным. Инвестиционная идея может быть открыта вновь, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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