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05 марта 2021 года 13:23
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3360-3430 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3360-3430 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снижается, в целом следуя за динамикой на фондовых площадках США, однако рост цен на нефть замедляет падение отечественных индексов. Председатель ФРС Джером Пауэлл на днях заявил, что повышение ставок долгового рынка США было значимым и привлекло внимание регулятора, но не сделал намеков на расширение программы количественного смягчения или на подготовку дополнительных мер монетарного стимулирования. На этом фоне ставки трежерис выросли еще на 12 б.п., достигнув максимального с января 2020г уровня 1,55% годовых. В лидерах снижения на американских площадках вновь оказались акции роста", - отмечает Осин. Также эксперт напоминает, что мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не изменять лимиты добычи на апрель по сравнению с уровнями февраля-марта. В этой связи оценочный дефицит на мировом нефтяном рынке с учетом февральских прогнозов самой ОПЕК по итогам первого полугодия достигнет 4 млн баррелей в день. "Российский ТЭК получил возможность нарастить суточную добычу нефти на 0,13 млн баррелей, то есть в апреле она составит 9,4 млн баррелей. Этот объем на 4,2% выше январского, и такое его увеличение уже способно повлиять на пересмотр справедливой стоимости нефтедобывающих компаний. На этом фоне в лидеры роста в пятницу вышли акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Роснефти"", - указывает эксперт инвесткомпании. Снижение демонстрируют котировки "М.видео". Рассчитанная по стандарту МСФО-16 чистая прибыль компании по итогам 2020г составила 6,5 млрд руб., не дотянув до общерыночного консенсуса. Это, по мнению Осина, грозит снижением справедливой стоимости компании на 3-5% на фоне пересмотра вниз прогноза дивидендной доходности данных бумаг. "Внешний фон и неопределенность относительно принятия нового пакета фискальных стимулов в США способствует продолжению негативной динамики на отечественных фондовых площадках. Ориентир на закрытие сессии 5 марта для индекса Мосбиржи: 3360-3430 пунктов", - заключает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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