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05 марта 2021 года 12:54
Альфа-банк подтверждает позитивный долгосрочный взгляд на Норильский никель
Аналитики Альфа-банка сохраняют позитивный взгляд на "Норильский никель" в долгосрочной перспективе, комментируя зафиксированное ранее падение цен на никель на фоне ослабления опасений относительно дефицита металла, говорится в обзоре банка. "Ситуация в моменте негативна для "Норникеля". Однако за падением цены, вероятнее всего, стоит разворот краткосрочной стратегии сырьевых хедж-фондов, нежели фундаментальные факторы спроса и предложения", - поясняют эксперты. Как сообщалось, китайская Tsingshan Holding Group, производитель никеля и нержавеющей стали, объявила о том, что предоставит Huayou Cobalt 60 тыс. тонн никелевого штейна, используемого для производства аккумуляторов, и еще 40 тыс. тонн CNGR в течение года, начиная с октября 2021 года. "Китайские сырьевые хедж-фонды господствуют на сырьевых биржах, особенно в сегменте цветных металлов. Ситуация с ценами на никель может быть связана с изменением краткосрочной стратегии китайских сырьевых хедж-фондов, которые используют заявление Tsingshan, чтобы обосновать продажу. Мы сомневаемся и в том, что причиной падения цены на никель могут быть недавние комментарии Илона Маска по поводу дефицита никеля. В числе причин снижения цен на никель, упомянутых агентством Bloomberg, указывается спрос со стороны Tesla и комментарии Илона Маска. По нашей оценке, маржинальные затраты на никель для производителей никелевого чугуна составляют $12000-13000 за тонну. Таким образом, цены на никель должны опуститься ниже $15000 за тонну, чтобы оказывать давление на предложение никелевого чугуна в Китае", - пишут аналитики. Дополнительные негативные факторы, в том числе слабые показатели PMI, слухи о дополнительных объемах предложения и замедление кредитного импульса в Китае, могут усилить давление на никель и другие металлы в корзине "Норильского никеля" в ближайшие дни, полагают эксперты банка. Тем не менее, в долгосрочной перспективе на рынке ожидается дефицит никеля. Более 70% никеля используется в производстве нержавеющей стали. Производство нержавеющей стали в Китае (60% мирового производства), по прогнозам, вырастет на 4-5% в 2021 году и на 3-4% в среднем в год в период с 2021 по 2025 год. В то же время в батареях модели 8:1:1 катод примерно на 80% состоит из сульфата никеля, и оставшиеся часть - из марганца и кобальта (в равной пропорции). Спрос со стороны сектора по производству электромобилей (для аккумуляторов), как ожидается, будет расти на 20-25% в среднем в год в период с 2021 по 2025 год. "Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на "Норильский никель". Ключевой риск для всей отрасли связан с тем, сможет ли Tsingshan масштабировать производство штейна для использования в аккумуляторных батареях по разумной цене. Отметим, что Tsingshan заявила о планах увеличения производства никеля почти в два раза - с 600 тыс. тонн в год в 2021 до 1,1 млн тонн в 2024 году. Однако мы скептически относимся к вероятности реактивного ускорения темпов внедрения новой технологии", - добавляют эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АНАЛИТИКА
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