Котировки акций МТС могут вырасти до 382 руб. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают дальнейшие перспективы "МТС", считают возможным рост котировок акций компании до 382 рублей за штуку, говорится в комментарии.

Аналитики ПСБ положительно оценивают опубликованные в четверг финансовые результаты компании. Рост выручки был обусловлен повышением доходов от мобильной и фиксированной связи и в розничных магазинах "МТС". Сдерживающее влияние на OIBDA оказали снижение международного роуминга и формирование в IV квартале 2020 года разовых резервов, связанных с операционной деятельностью оператора, отмечают эксперты. Чистая прибыль в IV квартале увеличилась в 2,4 раза и составила 13,1 млрд рублей.

Также в ПСБ обращают внимание, что "МТС" будет рекомендовать увеличить размер дивидендов в 2021 году. Дивидендная политика "МТС" на 2019-2021 гг. предполагает выплаты акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на ADR) ежегодно. Последний дивиденд составил 29,5 рубля на акцию (доходность - 8%).

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