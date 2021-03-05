Акции МТС - самая привлекательная инвестиция в секторе - "Уралсиб"

Акции МТС остаются самой привлекательной инвестицией в секторе, отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

""МТС" в четверг опубликовала результаты за IV кв. 2020г по МСФО, которые незначительно превзошли как наши, так и рыночные прогнозы по выручке, но разочаровали в плане OIBDA", - пишут аналитики корпорации Константин Чернышев и Константин Белов. - В частности, выручка возросла на 7% г/г до 133,7 млрд руб., что лучше наших и рыночных оценок на 2%. OIBDA увеличилась на 1,3% до 55,3 млрд руб. - на 3% ниже нашего прогноза и на 4% - консенсусного. Таким образом, рентабельность по OIBDA уменьшилась на 1,3 п.п. до 39,3%. В то же время чистая прибыль более чем удвоилась и составила 13,1 млрд руб.".

"МТС" представила прогноз на текущий год, предполагающий рост выручки и OIBDA минимум на 4%, а капзатраты в размере 100-110 млрд руб. Также менеджмент сообщил, что планирует рекомендовать выплатить в этом году дивиденды на уровне не ниже, чем в прошлом году, когда регулярные дивиденды в итоге составили 29,5 руб./акция, отмечается в комментарии.

"Несмотря на несколько разочаровавший уровень рентабельности в IV кв. 2020г, в целом "МТС" продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, а прогноз на этот год выглядит достаточно оптимистичным. Акции компании также продолжают предлагать высокую дивидендную доходность и, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе", - заключают эксперты "Уралсиба".

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