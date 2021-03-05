Возможна консолидация рубля у 75 руб./$1 в ближайшие торговые сессии - Росбанк

Возможна консолидация курса рубля к доллару вблизи уровня 75 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии Росбанка.

"На открытии торгов в пятницу пару доллар/рубль удалось стабилизировать на уровне 74,5 руб./$1, что вновь вернуло рынок в режим нервозной торговли. Временное недоверие к рублю (кроме санкционной риторики) усилили еще два обстоятельства - довольно сильная реакция доллара США на итоги выступления Дж. Пауэлла и продолжительные выходные на российском рынке. И в том и в другом случае у локальных инвесторов может возникнуть желание увеличить временный хедж против волатильности рубля в целях защиты позиций. По этой причине мы не исключаем стабилизации курса вблизи 75 руб./$1 на период ближайших дней", - пишут эксперты банка.

"Одновременно с этим довольно сильным оказалось решение стран ОПЕК+ о сохранении параметров добычи в апреле. Такого решения никто не ожидал (по крайней мере, не озвучивал таких ожиданий), поэтому сырьевые котировки устремились вверх. Для сырьевых валют и рубля это может оказать эмоциональную поддержку", - отмечают аналитики.

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