Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74-75 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74,0-75,0 руб./$1 и 88,5-89,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Нефть, показавшая снижение в начале месяца, всю эту неделю вновь росла в цене и в итоге превысила уровень конца месяца, достигнув отметки в 68 долларов за баррель марки Brent. Сейчас "черное золото" торгуется чуть ниже этого уровня. Рубль слабо отреагировал на рост нефти, оставшись в диапазоне 74-75 рублей за доллар. Пока ситуация на рынке не предвещает для российской валюты серьезных колебаний. Доллар укрепился к евро на 2% на фоне выступления главы ФРС США и его заявлений о продолжении в стране мягкой денежно-кредитной политики, не смотря на увеличение инфляции. В результате чего наблюдается небольшое снижение стоимости евровалюты", - отмечает эксперт банка.

По мнению Зотова, при сохранении текущих высоких цен на нефть каких-либо серьезных потрясений на финансовых рынках на следующей неделе не ожидается. Инвесторы позитивно реагируют на новости о регистрации новых вакцин от коронавируса. Информация как о новых санкциях, так и о ходе строительства "Северного потока - 2" уже "приелась" и в меньшей степени влияет на настроение инвесторов.

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