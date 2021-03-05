Котировки GDR X5 покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе - Газпромбанк

Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе, полагают аналитики Газпромбанка.

Как сообщалось ранее, доля онлайн-продаж в общей выручке X5 Retail Group в феврале превысила 2%. В Москве и Московской области этот показатель достиг 4,5%.

"По итогам 2020 года на долю онлайн-сегмента пришелся 1% от консолидированной выручки компании. По итогам 2021 года Х5 планирует увеличить эту долю до 2%. Достижение столь высокой доли онлайн-бизнеса в ключевом регионе за такой короткий срок убеждает инвесторов, что компания сможет добиться долгосрочных амбициозных целей по развитию онлайн-сегмента (5% от консолидированной выручки к концу 2023 года) по всей сети. Это также дает уверенности, что Х5 сможет успешно вывести его в прибыль даже раньше заявленных сроков", - пишут эксперты.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 и уверены, что в среднесрочной перспективе котировки GDR компании покажут опережающую динамику. При этом главным катализатором для их роста может стать IPO компании Fix Price, которое прошло по гораздо более высоким ценовым мультипликаторам, чем у Х5", - добавляют они.

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