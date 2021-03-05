Идея дня: после заседания ОПЕК+ стоит обратить внимание на акции нефтяных компаний РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"

После решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти в апреле стоит обратить внимание на акции нефтедобывающих компаний, в частности, на бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цены на нефть получили очередную поддержку со стороны ОПЕК+. Нам продолжают нравиться нефтедобытчики. Кроме того, Россия и Казахстан - единственные страны ОПЕК+, которые увеличат добычу с апреля. Рост цены и объемов поддержит акции российских нефтяных компаний. Наши фавориты - входят в топ 10 Россия - "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть"", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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