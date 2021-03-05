Возможен рост доходности рублевых облигаций в пятницу - Sber CIB

Возможен рост доходности рублевого долга в пятницу из-за политических рисков, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По ожиданиям Sber CIB, в пятницу доходность рублевых облигаций может повыситься на 5-7 б.п.

Технический анализ показывает, что в пятницу цены на нефть марки Brent могут вырасти до $68,1-68,6 за баррель. Однако данные по рынку труда США едва ли преподнесут сюрприз, полагают эксперты Sber CIB, поэтому более вероятно, что нефтяные котировки закрепятся в диапазоне $66,5-67,7 за баррель.

Утром в пятницу рубль стабилизировался на уровне около 74,3 руб./$1 после ослабления до 75 руб./$1 в четверг. Если ожидаемые днем данные по занятости в США будут сильными, то российская валюта может вернуться к отметке 75 руб./$1, а евро - протестировать уровень $1,19. Если же статистика США окажется слабой, то в этом случае американская валюта возьмет паузу, и рубль может достичь 74 руб./$1, полагают в Sber CIB.

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