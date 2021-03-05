Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,5-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта после снижения перешла к росту к доллару и евро на фоне растущих котировок нефти. Также фактором поддержки курса рубля стало увеличение спроса на российские гособлигации, чему способствовало снижение санкционных рисков. Накануне ОПЕК+ приняла решение не увеличивать в апреле добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки, кроме того, Саудовская Аравия продляет сокращение собственной добычи на 1 млн баррелей в день, как это было намечено на февраль и март. Таким образом, по итогам апреля можно ожидать пересмотра этих рекомендаций, если альянс решит, что конъюнктура рынка требует увеличения производства нефти, а спрос постепенно восстанавливается", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,93% и составила $67,23 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 4,83% и составила $64,24 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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