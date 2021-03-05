Вероятно сохранение негативного настроя на рынке акций РФ - ПСБ

Вероятно сохранение негативного настроя на российском рынке акций в течение большей части торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части торгов пятницы на российском рынке акций сохранится негативный настрой, а индекс Мосбиржи может отступать в середину зоны 3300-3400 пунктов. Поддерживать стремление сократить позиции в российских бумагах будут невнятность внешней конъюнктуры в преддверии "длинных" российских выходных, а также санкционные опасения", - указывает эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

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