Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в минусе - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет на отрицательной территории на сложившемся негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии в четверг упал на 1,2% относительно закрытия дневной сессии и опустился в район 3355 пунктов. Обороты торгов в четверг подскочили до 132,5 млрд - это пятый результат в этом году. Что самое важное, обращает внимание аналитик инвесткомпании, на вечерних торгах оборот составил 28,6 млрд руб. Это самый высокий результат с момента запуска вечерних сессий в июне прошлого года.

"Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320-3350 пунктов. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок среднесрочная восходящая тенденция будет сломлена, и новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175-3195 пунктов. Помешать реализации такого сценария может тяжеловесный нефтегазовый сектор", - отмечает Карпунин.

Также, по мнению эксперта BCS Express, в сложившейся ситуации лучше рынка могут выглядеть акции российских нефтяных компаний, которые в апреле смогут немного нарастить добычу при высоких ценах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.