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04 марта 2021 года 18:25
ПСБ положительно оценивает долгосрочные перспективы акций "М.Видео-Эльдорадо"
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают перспективы "М.Видео-Эльдорадо" и определяют долгосрочный потенциал роста акций компании в 23% к текущей цене, говорится в комментарии банка. "Группа "М.Видео-Эльдорадо", один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники, предоставила в четверг финансовую отчетность по МФСО. По итогам 2020г выручка Группы выросла на 14,4% г/г, до 417,8 млрд руб. благодаря более чем двукратному росту онлайн-продаж (+109% г/г), росту среднего чека и частоте покупок в период пандемии. Скорректированная чистая прибыль Группы выросла на 13% г/г, до 10,3 млрд руб. по МСФО 16, что связано с ростом выручки, а также снижением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов", - отмечает аналитик ПСБ Людмила Теличко. Чистый долг Группы на 31 декабря 2020г составил 40,5 млрд руб., что ниже на 9,4% по сравнению с 31 декабря 2019г. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA также снизился до 1,42x (на 0,25x по сравнению с концом 2019г). Также эксперт подчеркивает, что "М.Видео-Эльдорадо" в соответствии с новой дивидендной политикой планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту МСФО 17 (IAS 17) и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Первые дивиденды в рамках новой политики группа планирует выплатить по итогам работы за 2020г, с учетом выплаты в декабре 2020г промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд рублей, что соответствовало 100% чистой прибыли за первое полугодие (30 рублей на акцию). "Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом выхода с лета на модель маркетплейса, значительных вложений в цифровизацию бизнеса и высокой дивидендной доходности (мы ожидаем дивдоходность в 2021г на уровне 9%). Оцениваем долгосрочный целевой ориентир компании в 1029 руб. за акцию, что дает потенциал роста 23% к текущей цене", - заключает Теличко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РИТЕЙЛЕР-АКЦИИ-ОЦЕНКА
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