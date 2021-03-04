Внимание рынка акций США в четверг направлено на выступление председателя ФРС - "Открытие Брокер"

Внимание инвесторов на американском рынке акций в четверг направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"На рынке рассчитывают, что глава ФРС сможет успокоить инвесторов по поводу роста доходностей по казначейским обязательствам. С одной стороны, некоторые объясняют это возросшими инфляционными ожиданиями на фоне будущего восстановления экономики. Однако более правдоподобным кажется то, что бюджетный дефицит США в текущем году составит около $4,2 трлн, и ФРС покроет его только на $960 млрд в рамках текущей программы покупки казначейских обязательств на $80 млрд в месяц", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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