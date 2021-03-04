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04 марта 2021 года 17:18
ПСБ рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой 3,14 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой 3,14 рубля за штуку, говорится в комментарии. "Представленные "Юнипро" финансовые результаты по итогам 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренное влияние на котировки акций компании. На наш взгляд, бумаги компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акции составляет 3,14 рубля за штуку, рекомендуем держать акции "Юнипро", - пишет аналитик ПСБ Владимир Лящук. Также эксперт отмечает, что в 2021 году компания планирует выплатить дивиденды в размере 20 млрд руб. или 0,317 руб. на акцию (дивидендная доходность - около 11,2%) при условии пуска и стабильной работы третьего энергоблока Березовский ГРЭС. Выплаты в течение 2022 года также составят 20 млрд руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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