"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $292

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $292 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $215, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания Alibaba Group Holding Ltd. - безоговорочный лидер китайской интернет-торговли, контролирующий около 62% рынка, работающий в формате B2B и B2C. Alibaba показывает стабильный рост выручки благодаря увеличению покрытия интернета в Китае и усилению потребительской способности его жителей, констатируют эксперты.

"Акции компании скорректировались на 25% и приблизились к нижнему уровню восходящего тренда, являющимся уровнем поддержки котировок. За последнюю неделю ряд инвестдомов обновил цели по акциям Alibaba. Инвестиционная компания Bernstein поставила цель $280, американский банк J.P. Morgan прогнозирует рост до $330, а австралийский инвестиционный банк Macquarie Investment ставит цель в $395, - отмечают аналитики "Фианма". - По техническому анализу компания может опуститься несколько ниже - до текущего уровня поддержки, но учитывая фундаментальный потенциал компании, мы считаем, что он послужит для разворота котировок, если это не случится с текущего уровня".

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