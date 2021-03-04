Краткосрочных катализаторов роста для акций Сбербанка в настоящее время нет - "Атон"

Краткосрочных катализаторов роста для акций Сбербанка в настоящее время нет, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон".

"Согласно нашим прогнозам по прибыли на 2021, Сбербанк торгуется с мультипликаторами 2021П P/E 7,2x и P/BV 1,15x против средних исторических мультипликаторов 6,2x и 1,2x соответственно. Мы считаем, что текущая оценка остается привлекательной. В то же самое время мы не видим специфических для Сбербанка краткосрочных катализаторов, скорее, триггером дальнейшего роста может стать более оптимистичный настрой инвесторов в отношении российского рынка акций", - отмечает аналитик Михаил Ганелин.

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